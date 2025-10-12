Randonnée pédestre d’automne Yèvres
Randonnée pédestre d’automne
Salle des sports Gérard Morice Yèvres Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Randonnée pédestre d’automne ouverte à tous. Chacun son allure, parcours fléchés de 10,4 km (départ 9h30) / 13 km (départ 8h30) / 19,7 km (départ 8h00).
Inscription sur place et départ groupé à la salles des sports Gérard Morice de Yèvres.
Ravitaillement au long des parcours.
Salle des sports Gérard Morice Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 08 26 randoyevres@gmail.com
