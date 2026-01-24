Randonnée pédestre RDV Place de la Chalosse Dax

Randonnée pédestre

Randonnée pédestre RDV Place de la Chalosse Dax dimanche 8 février 2026.

Randonnée pédestre

RDV Place de la Chalosse Avenue Georges Clémenceau Dax Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-08

Randonnée pédestre Circuit de Barzague à LEVIGNACQ
8.5 KMS essentiellement dans la pinède   .

RDV Place de la Chalosse Avenue Georges Clémenceau Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 04 20  aldax.mclaire.duprat@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Dax a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Grand Dax