Randonnée pédestre RDV Place de la Chalosse Dax

Randonnée pédestre
RDV Place de la Chalosse Avenue Georges Clémenceau Dax Landes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Randonnée pédestre Circuit de Barzague à LEVIGNACQ
8.5 KMS essentiellement dans la pinède .
RDV Place de la Chalosse Avenue Georges Clémenceau Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 04 20 aldax.mclaire.duprat@orange.fr
