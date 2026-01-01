Randonnée pédestre de Buzançais

Rue des Écoles Buzançais Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Randonnée pédestre organisée par la section Marche de l’ACS Buzançais affiliée à l’Ufolep.

Départ de la salle des fêtes à partir de 7h30 pour 3 parcours de 11, 15 et 18 km. Deux ravitaillements avec café et chocolat chauds, gâteaux maison, tartines de confiture, boudin et poitrine grillés, tartines .

Rue des Écoles Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 40 24 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Buzançais family association invites you to enjoy a unique experience for the first time in Buzançais: 24 hours of dance.

L’événement Randonnée pédestre de Buzançais Buzançais a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme