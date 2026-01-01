Randonnée pédestre de Buzançais Buzançais
Rue des Écoles Buzançais Indre
Gratuit
Début : Dimanche 2026-01-11
2026-01-11
Randonnée pédestre organisée par la section Marche de l’ACS Buzançais affiliée à l’Ufolep.
Départ de la salle des fêtes à partir de 7h30 pour 3 parcours de 11, 15 et 18 km. Deux ravitaillements avec café et chocolat chauds, gâteaux maison, tartines de confiture, boudin et poitrine grillés, tartines .
Rue des Écoles Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 40 24 03
