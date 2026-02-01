Randonnée pédestre de Gym Oxygène Montviron Sartilly-Baie-Bocage
Randonnée pédestre de Gym Oxygène Montviron Sartilly-Baie-Bocage dimanche 22 février 2026.
Randonnée pédestre de Gym Oxygène
Montviron Lieu-dit de la gare Sartilly-Baie-Bocage Manche
Début : 2026-02-22 14:00:00
Marche de 8km300, un peu plus de 2h.
Balade sur petites routes (gilet fluorescent= sécurité), chemins et sous bois (passages humides, parfois boueux et glissants), prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée à la météo, terrain vallonné (difficulté moyenne).
Randonnée ouverte à tous (adhérents et amis). Une participation de 2€ est demandée aux non-adhérents de Gym Oxygène.
Un goûter sera offert, pour le réconfort des marcheurs, à l’issue de la balade.
Rendez vous à 13h30, sur le parking du magasin Distri-Center, à Avranches pour le covoiturage, ou rendez-vous à 13h50, lieudit la gare (déchetterie) à Montviron.
Départ de la randonnée 14h précises. .
Montviron Lieu-dit de la gare Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie oxygenegym@laposte.net
