Randonnée pédestre de Gym Oxygène Montviron Sartilly-Baie-Bocage

Randonnée pédestre de Gym Oxygène

Montviron Lieu-dit de la gare Sartilly-Baie-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Marche de 8km300, un peu plus de 2h.

Balade sur petites routes (gilet fluorescent= sécurité), chemins et sous bois (passages humides, parfois boueux et glissants), prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée à la météo, terrain vallonné (difficulté moyenne).

Randonnée ouverte à tous (adhérents et amis). Une participation de 2€ est demandée aux non-adhérents de Gym Oxygène.

Un goûter sera offert, pour le réconfort des marcheurs, à l’issue de la balade.

Rendez vous à 13h30, sur le parking du magasin Distri-Center, à Avranches pour le covoiturage, ou rendez-vous à 13h50, lieudit la gare (déchetterie) à Montviron.

Départ de la randonnée 14h précises. .

Montviron Lieu-dit de la gare Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie oxygenegym@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre de Gym Oxygène

L’événement Randonnée pédestre de Gym Oxygène Sartilly-Baie-Bocage a été mis à jour le 2026-02-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts