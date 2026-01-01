Randonnée pédestre de la Chandeleur Salle Ernest Lenoël Avranches

Randonnée pédestre de la Chandeleur

Salle Ernest Lenoël Place du marché Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 13:45:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

8km autour d’Avranches, 2h de marche, alternant routes et chemins. Dégustation de crêpes et cidre à l’arrivée. Départ à 14h précises. .

Salle Ernest Lenoël Place du marché Avranches 50300 Manche Normandie oxygenegym@laposte.net

