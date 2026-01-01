Randonnée pédestre de la Chandeleur Salle Ernest Lenoël Avranches
Randonnée pédestre de la Chandeleur Salle Ernest Lenoël Avranches dimanche 25 janvier 2026.
Randonnée pédestre de la Chandeleur
Salle Ernest Lenoël Place du marché Avranches Manche
8km autour d’Avranches, 2h de marche, alternant routes et chemins. Dégustation de crêpes et cidre à l’arrivée. Départ à 14h précises. .
Salle Ernest Lenoël Place du marché Avranches 50300 Manche Normandie oxygenegym@laposte.net
