Randonnée pédestre de la Houzée à Selommes Selommes

Ce dimanche on randonne sur la commune de Selommes.

Randonnée de la Houzée à Selommes. Organisée par le Comité des fêtes de Selommes. 3 parcours de 10, 14 et 18km, départ à partir de 8h. Chiens tenus en laisse. .

5 Rue du Bout des Haies Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 30 40 67 63

This Sunday we’re hiking in the commune of Selommes.

