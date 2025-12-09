Randonnée pédestre de la Houzée à Selommes Selommes
5 Rue du Bout des Haies Selommes Loir-et-Cher
Gratuit
Début : Dimanche 2026-02-08 08:00:00
fin : 2026-02-15
2026-02-08
Ce dimanche on randonne sur la commune de Selommes.
Randonnée de la Houzée à Selommes. Organisée par le Comité des fêtes de Selommes. 3 parcours de 10, 14 et 18km, départ à partir de 8h. Chiens tenus en laisse. .
5 Rue du Bout des Haies Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 30 40 67 63
English :
This Sunday we’re hiking in the commune of Selommes.
