Randonnée pédestre de la Sée Sourdeval Sourdeval
Randonnée pédestre de la Sée Sourdeval Sourdeval dimanche 9 novembre 2025.
Randonnée pédestre de la Sée
Sourdeval Place Charles de Gaulle Sourdeval Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 13:30:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Organisée par l’association sourdevalaise des Randonneurs de la Sée. Circuit sur Barenton. RV à 13h30 sur la place de l’église de Sourdeval pour le covoiturage ou 14h00 départ de l’ancienne carrière à Barenton. 10 km. Niveau facile.
Contact Joël MARIE 06 73 57 93 78 (Président). .
Sourdeval Place Charles de Gaulle Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 73 57 93 78
English : Randonnée pédestre de la Sée
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée pédestre de la Sée Sourdeval a été mis à jour le 2025-10-28 par OT MSM Normandie BIT Mortain