Randonnée pédestre de la Sée Sourdeval Sourdeval

Randonnée pédestre de la Sée

Sourdeval Place Charles de Gaulle Sourdeval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 13:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Organisée par l’association sourdevalaise des Randonneurs de la Sée. Circuit sur Barenton. RV à 13h30 sur la place de l’église de Sourdeval pour le covoiturage ou 14h00 départ de l’ancienne carrière à Barenton. 10 km. Niveau facile.

Contact Joël MARIE 06 73 57 93 78 (Président). .

Sourdeval Place Charles de Gaulle Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 73 57 93 78

English : Randonnée pédestre de la Sée

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée pédestre de la Sée Sourdeval a été mis à jour le 2025-10-28 par OT MSM Normandie BIT Mortain