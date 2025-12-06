Randonnée pédestre de la Sée Sourdeval Sourdeval
Sourdeval Rue Jean-Baptiste Janin Sourdeval Manche
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Organisée par l’association sourdevalaise des Randonneurs de la Sée. Circuit sur Sourdeval au profit du Téléthon. Départ à 14h du COSEC de Sourdeval (Parc Saint-Lys). 8 km. Niveau facile. Contact Joël MARIE 06 73 57 93 78 (Président). .
Sourdeval Rue Jean-Baptiste Janin Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 73 57 93 78
