Randonnée pédestre de la Sée Sourdeval Sourdeval

Randonnée pédestre de la Sée

Sourdeval Rue Jean-Baptiste Janin Sourdeval Manche

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Organisée par l’association sourdevalaise des Randonneurs de la Sée. Circuit sur Sourdeval au profit du Téléthon. Départ à 14h du COSEC de Sourdeval (Parc Saint-Lys). 8 km. Niveau facile. Contact Joël MARIE 06 73 57 93 78 (Président). .

Sourdeval Rue Jean-Baptiste Janin Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 73 57 93 78

