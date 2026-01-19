Randonnée pédestre de la Sée Vengeons Sourdeval
Organisée par l’association sourdevalaise des Randonneurs de la Sée. Circuit sur Vengeons (commune déléguée de Sourdeval).
RV à 14h00 sur la place de la mairie de Vengeons. 9 km. Niveau moyen.
Participation 1,50€ par personne et gratuit pour les enfants. Contact Joël MARIE 06 73 57 93 78 (Président). .
Vengeons Le bourg Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 73 57 93 78
