Randonnée pédestre de la Sée Vengeons Sourdeval

Randonnée pédestre de la Sée

Vengeons Le bourg Sourdeval Manche

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Organisée par l’association sourdevalaise des Randonneurs de la Sée. Circuit sur Vengeons (commune déléguée de Sourdeval).

RV à 14h00 sur la place de la mairie de Vengeons. 9 km. Niveau moyen.

Participation 1,50€ par personne et gratuit pour les enfants. Contact Joël MARIE 06 73 57 93 78 (Président). .

Vengeons Le bourg Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 73 57 93 78

