Randonnée pédestre de la Vallée du Loir Châteaudun
Randonnée pédestre de la Vallée du Loir Châteaudun dimanche 15 mars 2026.
Randonnée pédestre de la Vallée du Loir
Salle de tennis Suzanne Lenglen Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
3.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
3 parcours de 10, 16 et 21 km.
Départ libre entre 7h30 et 9h30 de la salle de tennis Suzanne Lenglen.
Ravitaillement en chemin. Pensez à apporter votre gobelet réutilisable.
3.5 .
Salle de tennis Suzanne Lenglen Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire randorunningdunois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3 routes of 10, 16 and 21 km.
Free departure between 7:30 and 9:30 am from the Suzanne Lenglen tennis hall.
Refreshments along the way. Remember to bring your own reusable cup.
L’événement Randonnée pédestre de la Vallée du Loir Châteaudun a été mis à jour le 2026-03-02 par OT GRAND CHATEAUDUN