Randonnée pédestre de la Vallée du Loir

Salle de tennis Suzanne Lenglen Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

3.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

3 parcours de 10, 16 et 21 km.

Départ libre entre 7h30 et 9h30 de la salle de tennis Suzanne Lenglen.

Ravitaillement en chemin. Pensez à apporter votre gobelet réutilisable.

3.5 .

Salle de tennis Suzanne Lenglen Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire randorunningdunois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 routes of 10, 16 and 21 km.

Free departure between 7:30 and 9:30 am from the Suzanne Lenglen tennis hall.

Refreshments along the way. Remember to bring your own reusable cup.

L’événement Randonnée pédestre de la Vallée du Loir Châteaudun a été mis à jour le 2026-03-02 par OT GRAND CHATEAUDUN