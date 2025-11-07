RANDONNÉE PÉDESTRE DE L’ASCENSION DU MONT RUDE Saint Saturnin sur Loire Brissac Loire Aubance

RANDONNÉE PÉDESTRE DE L’ASCENSION DU MONT RUDE

Saint Saturnin sur Loire 1 rue du Mont Rude Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 14:00:00

Date(s) :

2026-05-14

L’Ascension du Mont Rude organise une randonnée pédestre le jeudi de l’Ascension 14 mai 2026.

L’Ascension du Mont Rude organise une randonnée pédestre le jeudi de l’Ascension 14 mai 2026.

Venez découvrir les nouveaux parcours au départ du parc du Mont Rude à Saint Saturnin sur Loire, vous empruntez ensuite des sentiers entre Loire, vignes et coteaux avec des passages dans des propriétés privées.

Distances 8km,12.5km,18km

Inscriptions de 8h à 10h, sur place ou en ligne avec HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/ascention-du-mont-rude/evenements/rando-du-mont-rude-2

Apportez vos gobelets pour les ravitaillements, café offert au départ et une boisson à l’arrivée.

Buvette/sandwich sur place et possibilité de pique-niquer dans le parc. .

Saint Saturnin sur Loire 1 rue du Mont Rude Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 84 85 44 24 associationmontrude@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ascension du Mont Rude is organizing a hike on Ascension Thursday, May 14, 2026.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE DE L’ASCENSION DU MONT RUDE Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages