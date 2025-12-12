RANDONNEE PEDESTRE DE L’ECOLE DU SACRE-COEUR A TREMENTINES Trémentines

RANDONNEE PEDESTRE DE L’ECOLE DU SACRE-COEUR A TREMENTINES

Salle Azura 2000 Trémentines Maine-et-Loire

Début : 2026-03-08 08:00:00

fin : 2026-03-08 10:00:00

2026-03-08

L’OGEC/APEL de l’École du Sacré-Cœur de Trémentines organise sa traditionnelle randonnée et cette année, l’art sera à l’honneur.

Une balade haute en couleurs pour petits et grands !

Au programme, trois parcours pour tous les talents

• 5 km accessible aux familles et aux artistes en herbe (poussettes bienvenues !).

• 12 km pour les plus curieux, en quête d’un peu d’aventure et d’inspiration.

• 18 km pour les passionnés de grand air, prêts à repousser les limites de leur chefd’œuvre !

Un café d’accueil vous sera offert et des haltes de ravitaillement jalonneront les parcours — pensez à emporter votre écocup pour une pause rafraîchissante écoresponsable !

Départ depuis la Salle AZURA 2000 à Trémentines, entre 8h et 10h.

Après l’effort, place au réconfort ! Restauration sur place par Nico Réceptions à la salle AZURA 2000 (sur réservation avant le 1er mars 2026).

Le groupe TITANE viendra mettre l’ambiance avec un concert pendant le repas !

Des animations pour les enfants seront également proposées pour une journée joyeuse et conviviale en famille.

Sortez vos baskets, votre bonne humeur… et laissez parler l’artiste qui sommeille en vous !

Tarifs

– Randonnée sans repas : 6 € adulte 4€ enfant (gratuit 6 ans)

– Randonnée avec repas : 10€ adulte 6€ enfant (- 12 ans)

– Repas seul : 8€ adulte 4€ enfant

Menu Tartiflette/salade/ Pomme

Contact organisateur :

Ecole du Sacré Cœur Trémentines

6 bis rue du Général de Gaulle 49340 TREMENTINES

T. 06 52 91 66 16

randotremsc@gmail.com



Réservation

https://www.helloasso.com/associations/apel-sacrecoeur-trementines/evenements/reservation-randonnee-trementines-2026.

Nos Sponsors

Le Verger de la Blottière, Le Verger de la Galonnière, Biscuits Bouvard (Biscuiterie St Georges), Boulangerie Pain & Délices, Carrefour Contact Trémentines, Nico Réceptions, Groupe Titane, Crédit Agricole Trémentines et Boulangerie Marie Blachère Cholet. .

