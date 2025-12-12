RANDONNEE PEDESTRE DE L’ECOLE DU SACRE-COEUR A TREMENTINES Trémentines
RANDONNEE PEDESTRE DE L’ECOLE DU SACRE-COEUR A TREMENTINES Trémentines dimanche 8 mars 2026.
RANDONNEE PEDESTRE DE L’ECOLE DU SACRE-COEUR A TREMENTINES
Salle Azura 2000 Trémentines Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 08:00:00
fin : 2026-03-08 10:00:00
Date(s) :
2026-03-08
L’OGEC/APEL de l’École du Sacré-Cœur de Trémentines organise sa traditionnelle randonnée et cette année, l’art sera à l’honneur.
Une balade haute en couleurs pour petits et grands !
Au programme, trois parcours pour tous les talents
• 5 km accessible aux familles et aux artistes en herbe (poussettes bienvenues !).
• 12 km pour les plus curieux, en quête d’un peu d’aventure et d’inspiration.
• 18 km pour les passionnés de grand air, prêts à repousser les limites de leur chefd’œuvre !
Un café d’accueil vous sera offert et des haltes de ravitaillement jalonneront les parcours — pensez à emporter votre écocup pour une pause rafraîchissante écoresponsable !
Départ depuis la Salle AZURA 2000 à Trémentines, entre 8h et 10h.
Après l’effort, place au réconfort ! Restauration sur place par Nico Réceptions à la salle AZURA 2000 (sur réservation avant le 1er mars 2026).
Le groupe TITANE viendra mettre l’ambiance avec un concert pendant le repas !
Des animations pour les enfants seront également proposées pour une journée joyeuse et conviviale en famille.
Sortez vos baskets, votre bonne humeur… et laissez parler l’artiste qui sommeille en vous !
Tarifs
– Randonnée sans repas : 6 € adulte 4€ enfant (gratuit 6 ans)
– Randonnée avec repas : 10€ adulte 6€ enfant (- 12 ans)
– Repas seul : 8€ adulte 4€ enfant
Menu Tartiflette/salade/ Pomme
Contact organisateur :
Ecole du Sacré Cœur Trémentines
6 bis rue du Général de Gaulle 49340 TREMENTINES
T. 06 52 91 66 16
randotremsc@gmail.com
Réservation
https://www.helloasso.com/associations/apel-sacrecoeur-trementines/evenements/reservation-randonnee-trementines-2026.
Nos Sponsors
Le Verger de la Blottière, Le Verger de la Galonnière, Biscuits Bouvard (Biscuiterie St Georges), Boulangerie Pain & Délices, Carrefour Contact Trémentines, Nico Réceptions, Groupe Titane, Crédit Agricole Trémentines et Boulangerie Marie Blachère Cholet. .
Salle Azura 2000 Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 52 91 66 16 randotremsc@gmail.com
English :
L’événement RANDONNEE PEDESTRE DE L’ECOLE DU SACRE-COEUR A TREMENTINES Trémentines a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme du Choletais