Randonnée pédestre de l’Ecole Rex-Barrat rue du 11 novembre 1918 Varzy

Randonnée pédestre de l’Ecole Rex-Barrat

rue du 11 novembre 1918 Départ de l’école primaire Varzy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

2 parcours de randonnée pédestre 5 ou 10 km Départs 14h30 pour le 10km, 14h45 pour le 5 km Départ et inscriptions à l’école primaire de Varzy à partir de 14h Vente de boissons et de gâteaux sur place au profit de l’école de Varzy Jeu sur le parcours suivi d’un tirage au sort 1 lot par parcours .

rue du 11 novembre 1918 Départ de l’école primaire Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 99 65 73 delphine.doublot17@outlook.fr

