Randonnée pédestre de l’Ecole Rex-Barrat rue du 11 novembre 1918 Varzy samedi 28 mars 2026.
rue du 11 novembre 1918 Départ de l’école primaire Varzy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
2 parcours de randonnée pédestre 5 ou 10 km Départs 14h30 pour le 10km, 14h45 pour le 5 km Départ et inscriptions à l’école primaire de Varzy à partir de 14h Vente de boissons et de gâteaux sur place au profit de l’école de Varzy Jeu sur le parcours suivi d’un tirage au sort 1 lot par parcours .
rue du 11 novembre 1918 Départ de l’école primaire Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 99 65 73 delphine.doublot17@outlook.fr
