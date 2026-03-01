Randonnée pédestre de l’Escurays

Prinquiau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 07:30:00

fin : 2026-03-22 13:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Randonnée pédestre de l’Escurays organisée par l’ARPE 3 circuits de 8,5 km, 14 km et 16 km environ avec un ou deux points de ravitaillement. Un petit circuit de 3 km est aussi prévu aussi dans le parc de L’Escurays. Départ entre 7h30 et 10 heures avec retour, au plus tard, à 13 heures à L’Escurays.

Coût 5 euros par personne, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. Les bénéfices sont destinés à la restauration du château. .

Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 42 62 23 88

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English :

L’événement Randonnée pédestre de l’Escurays Prinquiau a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon