Randonnée pédestre de l’Escurays Prinquiau
Randonnée pédestre de l’Escurays Prinquiau dimanche 22 mars 2026.
Randonnée pédestre de l’Escurays
Prinquiau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 07:30:00
fin : 2026-03-22 13:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Randonnée pédestre de l’Escurays organisée par l’ARPE 3 circuits de 8,5 km, 14 km et 16 km environ avec un ou deux points de ravitaillement. Un petit circuit de 3 km est aussi prévu aussi dans le parc de L’Escurays. Départ entre 7h30 et 10 heures avec retour, au plus tard, à 13 heures à L’Escurays.
Coût 5 euros par personne, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. Les bénéfices sont destinés à la restauration du château. .
Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 42 62 23 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée pédestre de l’Escurays Prinquiau a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon