RANDONNÉE PÉDESTRE DE L’ORB À L’ESCANDORGUE

Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Une immersion sauvage entre fleuve et montagne ! Les Randonneurs Montblanais vous emmènent à Roqueredonde pour une boucle de 16,8 km à la découverte des paysages de l’Escandorgue

L’association des Randonneurs Montblanais vous propose une sortie sportive et dépaysante De l’Orb à l’Escandorgue , au départ de Roqueredonde.

Profil de la sortie

• Distance 16,8 km.

Un parcours magnifique entre les vallées de l’Orb et les plateaux de l’Escandorgue.

Organisation & Transport

Le rendez-vous est fixé sur la Place de la Mairie de Montblanc pour un départ groupé à 9h00 (sauf cas exceptionnel de fermeture de la place). Le covoiturage est privilégié avec une participation de 8 € demandée pour les 130 km du trajet.

Informations pratiques

• Pas d’inscription préalable pour les adhérents.

• Repas Casse-croûte tiré du sac.

• Pour les non-adhérents Essai possible et gratuit avant cotisation (contact préalable obligatoire). Merci de vous présenter quelques minutes avant l’heure du départ. .

Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53

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English : RANDONNÉE PÉDESTRE DE L’ORB À L’ESCANDORGUE

A wild immersion between river and mountain! Les Randonneurs Montblanais take you to Roqueredonde for a 16.8 km loop to discover the Escandorgue landscape

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE DE L’ORB À L’ESCANDORGUE Montblanc a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34