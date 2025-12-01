Randonnée pédestre de Noël Cluis
Le bourg Cluis Indre
Randonnée pédestre de Noël. inscription dès 7h30 salle Ivanhoé (Mairie) 7h30 avec des parcours de 10 km, 15km et 21km. 4 .
Le bourg Cluis 36340 Indre Centre-Val de Loire +33 6 59 34 05 14 minet.gorges@aliceadsl.fr
English :
Christmas walking tour.
German :
Weihnachtswanderung.
Italiano :
Passeggiata di Natale.
Espanol :
Paseo navideño.
