Randonnée pédestre de Noël Cluis

Randonnée pédestre de Noël

Le bourg Cluis Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-12-21 07:30:00

Randonnée pédestre de Noël. inscription dès 7h30 salle Ivanhoé (Mairie) 7h30 avec des parcours de 10 km, 15km et 21km. 4 .

Le bourg Cluis 36340 Indre Centre-Val de Loire +33 6 59 34 05 14 minet.gorges@aliceadsl.fr

English :

Christmas walking tour.

German :

Weihnachtswanderung.

Italiano :

Passeggiata di Natale.

Espanol :

Paseo navideño.

