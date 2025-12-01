Randonnée pédestre de Noël Neufchâtel-en-Saosnois
Cette randonnée de Noël est organisée par la Maison du Sabot et des Métiers d’Antan.
Les inscriptions se feront à partir de 9h, à la Maison du Sabot, près de l’église.
3 circuits au choix 6,5km (départ à 10h00), 9,5km (départ à 9h45) et 12,5 km (départ à 9h30)
Tarifs 3€/adulte, 1,50€/enfant de 6 à 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans
Une collation sera servie à l’arrivée.
Gilet fluo conseillé
Plus d’informations au 06 44 05 31 88 .
Place de l’église Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 44 05 31 88
