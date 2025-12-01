Randonnée pédestre de Noël

Place de l’église Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 12:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Cette randonnée de Noël est organisée par la Maison du Sabot et des Métiers d’Antan.

Les inscriptions se feront à partir de 9h, à la Maison du Sabot, près de l’église.

3 circuits au choix 6,5km (départ à 10h00), 9,5km (départ à 9h45) et 12,5 km (départ à 9h30)

Tarifs 3€/adulte, 1,50€/enfant de 6 à 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans

Une collation sera servie à l’arrivée.

Gilet fluo conseillé

Plus d’informations au 06 44 05 31 88 .

Place de l’église Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 44 05 31 88

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée pédestre de Noël Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Maine Saosnois