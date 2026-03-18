Randonnée pédestre de Pâques à Lavardin

Lavardin Loir-et-Cher

Tarif : 3 – 3 – 3.5 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-06 07:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Que demander de plus que de marcher dans l’un des Plus Beaux Villages de France…

Randonnée pédestre de Pâques à Lavardin. 3 parcours de 5, 11 et 22km. Ravitaillement sur place et pot de l’amitié à l’arrivée. Depuis plusieurs années, la randonnée de Lavardin est l’une des plus courue du Loir et cher. Au départ d’un des Plus Beaux Villages de France, elle plaît autant aux initiés qu’aux famille avec enfants. 3 .

Lavardin 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 69 88 82 16

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English :

What more could you ask for than to walk in one of the most beautiful villages of France…

L’événement Randonnée pédestre de Pâques à Lavardin Lavardin a été mis à jour le 2026-03-18 par OT de Vendome Territoires Vendomois