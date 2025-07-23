Randonnée pédestre de printemps à Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir

Randonnée pédestre de printemps à Montoire-sur-le-Loir

Rue Sully Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01 07:30:00

fin : 2026-03-01 09:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Les Randonneurs Montoiriens vous ont concocté 4 beaux circuits pour leur rando de printemps.

Randonnée pédestre de printemps à Montoire-sur-le-Loir. Quatre parcours vous attendent 8, 11, 13 et 22 km. Les chiens sont les bienvenus, à condition d’être tenus en laisse. Une belle occasion de profiter des paysages printaniers dans une ambiance conviviale. .

Rue Sully Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 29 41 62

English :

Les Randonneurs Montoiriens have put together 4 beautiful circuits for their spring hike.

German :

Die Randonneurs Montoiriens haben Ihnen vier schöne Strecken für ihre Frühlingswanderung zusammengestellt.

Italiano :

Les Randonneurs Montoiriens hanno messo insieme 4 grandi percorsi per la loro escursione di primavera.

Espanol :

Les Randonneurs Montoiriens han reunido 4 magníficas rutas para su excursión de primavera.

