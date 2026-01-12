Randonnée pédestre de Prizy

La Croix des Vignes lieu-dit la Croix Mommessin Prizy Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26 2027-07-25

L’association En Marche Découvrons Prizy vous propose trois circuits (6, 12, 20 km) qui cheminent dans le bocage brionnais. Le départ se situe au lieu-dit la Croix Mommessin qui offre un remarquable panorama à 360° sur les paysages du Charolais Brionnais. Avec sa soixantaine d’habitants, la commune de Prizy se mobilise lors de cette randonnée pédestre afin de faire découvrir, chemins, architecture, paysages et produits locaux. .

La Croix des Vignes lieu-dit la Croix Mommessin Prizy 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 82 13 91 jean-michel.ginet@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre de Prizy

L’événement Randonnée pédestre de Prizy Prizy a été mis à jour le 2026-01-08 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III