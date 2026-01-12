Randonnée pédestre de Prizy Prizy
La Croix des Vignes lieu-dit la Croix Mommessin Prizy Saône-et-Loire
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
L’association En Marche Découvrons Prizy vous propose trois circuits (6, 12, 20 km) qui cheminent dans le bocage brionnais. Le départ se situe au lieu-dit la Croix Mommessin qui offre un remarquable panorama à 360° sur les paysages du Charolais Brionnais. Avec sa soixantaine d’habitants, la commune de Prizy se mobilise lors de cette randonnée pédestre afin de faire découvrir, chemins, architecture, paysages et produits locaux. .
La Croix des Vignes lieu-dit la Croix Mommessin Prizy 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 82 13 91 jean-michel.ginet@laposte.net
