Randonnée pédestre : découverte du patrimoine vernaculaire André Chaigneau Brousses-et-Villaret
Randonnée pédestre : découverte du patrimoine vernaculaire André Chaigneau Brousses-et-Villaret dimanche 21 septembre 2025.
Randonnée pédestre : découverte du patrimoine vernaculaire Dimanche 21 septembre, 09h00 André Chaigneau Aude
Gratuit. Limité à 25 personnes. Chaussures de marche, eau…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00
Randonnée pédestre autour du village du Villaret
Point de départ : rue des Tilleuls, Le Villaret (commune de Brousses & Villaret)
Partez pour une balade d’environ 3 heures à la découverte du patrimoine vernaculaire qui entoure le village du Villaret :
- chapelle,
- constructions en pierres sèches,
- lavoirs et fontaines,
- arbres remarquables…
Prévoir des chaussures confortables et une bouteille d’eau
André Chaigneau 13 rue des framboisiers Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie 06 42 02 65 22 La randonnée d’une durée de 3 heures permettra de découvrir le Patrimoine vernaculaire autour du village de « Le Villaret » Commune de Brousses et Villaret Le stationnement des véhicules se fera rue des Tilleuls.
Randonnée pédestre autour du village du Villaret
© A. Chaigneau