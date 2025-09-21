Randonnée pédestre : découverte du patrimoine vernaculaire André Chaigneau Brousses-et-Villaret

Randonnée pédestre : découverte du patrimoine vernaculaire Dimanche 21 septembre, 09h00

Gratuit. Limité à 25 personnes. Chaussures de marche, eau…

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Randonnée pédestre autour du village du Villaret

Point de départ : rue des Tilleuls, Le Villaret (commune de Brousses & Villaret)

Partez pour une balade d’environ 3 heures à la découverte du patrimoine vernaculaire qui entoure le village du Villaret :

chapelle,

constructions en pierres sèches,

lavoirs et fontaines,

arbres remarquables…

Prévoir des chaussures confortables et une bouteille d’eau

André Chaigneau 13 rue des framboisiers Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie 06 42 02 65 22

© A. Chaigneau