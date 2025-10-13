Randonnée pédestre des 55 ans et plus Salle des fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Salle des fêtes Rue des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-10-13 14:00:00

fin : 2025-10-13 18:00:00

2025-10-13

Randonnée avec l’association « Rando détente ». Parcours de 8km des communes du canton de Villedieu. Possibilité de réduire à 4km. Départ à 14h depuis la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles.

En cas de pluie, rendez-vous à 16h.

Un casse-croûte au jambon avec boisson et friandises sera servi à 16h à la salle des fêtes sur remise du ticket goûter.

Billetterie à l’Office de tourisme. .

