Randonnée pédestre des 55 ans et plus Salle des fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Randonnée pédestre des 55 ans et plus
Salle des fêtes Rue des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Randonnée avec l’association « Rando détente ». Parcours de 8km des communes du canton de Villedieu. Possibilité de réduire à 4km. Départ à 14h depuis la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles.
En cas de pluie, rendez-vous à 16h.
Un casse-croûte au jambon avec boisson et friandises sera servi à 16h à la salle des fêtes sur remise du ticket goûter.
Billetterie à l’Office de tourisme. .
