Randonnée pédestre des 55 ans et plus Salle des fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
lundi 12 octobre 2026 · Salle des fêtes · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Randonnée pédestre des 55 ans et plus
Salle des fêtes Rue des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 14:00:00
fin : 2026-10-12 18:00:00
Date(s) :
2026-10-12
Randonnée avec l’association « Rando détente ». Parcours de 8km des communes du canton de Villedieu. Possibilité de réduire à 4km. Départ à 14h depuis la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles.
En cas de pluie, rendez-vous à 16h.
Un casse-croûte au jambon avec boisson et friandises sera servi à 16h à la salle des fêtes sur remise du ticket goûter.
Billetterie à l’Office de tourisme. .
Salle des fêtes Rue des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 79 63 17 37
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English : Randonnée pédestre des 55 ans et plus
L’événement Randonnée pédestre des 55 ans et plus Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Villedieu-les-Poêles
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