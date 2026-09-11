Randonnée pédestre des 55 ans et plus Salle des fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Randonnée pédestre des 55 ans et plus

Salle des fêtes Rue des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 14:00:00

fin : 2026-10-12 18:00:00

Date(s) :

2026-10-12

Randonnée avec l’association « Rando détente ». Parcours de 8km des communes du canton de Villedieu. Possibilité de réduire à 4km. Départ à 14h depuis la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles.

En cas de pluie, rendez-vous à 16h.

Un casse-croûte au jambon avec boisson et friandises sera servi à 16h à la salle des fêtes sur remise du ticket goûter.

Billetterie à l’Office de tourisme. .

Salle des fêtes Rue des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 79 63 17 37

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English : Randonnée pédestre des 55 ans et plus

L’événement Randonnée pédestre des 55 ans et plus Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Villedieu-les-Poêles