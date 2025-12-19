Randonnée pédestre des Chaumes Le Pêchereau

Randonnée pédestre des Chaumes

Rue du Courbat Le Pêchereau Indre

Début : 2026-04-19 07:30:00

fin : 2026-04-19

2026-04-19

L’ Association culturelle du Pêchereau vous propose une randonnée pédestre avec 3 parcours de 11,15 et 19 km.

Rue du Courbat Le Pêchereau 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 14 37 12 jean.touzet@orange.fr

English :

The Association culturelle du Pêchereau proposes a hike with 3 routes of 11, 15 and 19 km.

