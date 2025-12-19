Randonnée pédestre des Chaumes Le Pêchereau
Randonnée pédestre des Chaumes Le Pêchereau dimanche 19 avril 2026.
Randonnée pédestre des Chaumes
Rue du Courbat Le Pêchereau Indre
Tarif : – –
Début : 2026-04-19 07:30:00
Début : 2026-04-19 07:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’ Association culturelle du Pêchereau vous propose une randonnée pédestre avec 3 parcours de 11,15 et 19 km.
Rue du Courbat Le Pêchereau 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 14 37 12 jean.touzet@orange.fr
English :
The Association culturelle du Pêchereau proposes a hike with 3 routes of 11, 15 and 19 km.
L’événement Randonnée pédestre des Chaumes Le Pêchereau a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Vallée de la Creuse