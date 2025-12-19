Randonnée pédestre des Chaumes Le Pêchereau

Randonnée pédestre des Chaumes Le Pêchereau dimanche 19 avril 2026.

Randonnée pédestre des Chaumes

Rue du Courbat Le Pêchereau Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:30:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

L’ Association culturelle du Pêchereau vous propose une randonnée pédestre avec 3 parcours de 11,15 et 19 km.
  .

Rue du Courbat Le Pêchereau 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 14 37 12  jean.touzet@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association culturelle du Pêchereau proposes a hike with 3 routes of 11, 15 and 19 km.

L’événement Randonnée pédestre des Chaumes Le Pêchereau a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Vallée de la Creuse