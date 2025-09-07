Randonnée pedestre des croix Salle de Lachaud-Curmilhac Vissac-Auteyrac
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-09-07 07:30:00
Randonnée des croix organisée par l’association des Marcheurs de Lachaud avec 3 circuits de 6km, 13km et 18km. Ravitaillement et repas cuit au four proposé à l’arrivée. Départ et inscription à la salle de Lachaud de 7h30 à 11h.
Salle de Lachaud-Curmilhac Le Bourg Lachaud Curmilhac Vissac-Auteyrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 29 03
English :
Randonnée des croix organized by the Marcheurs de Lachaud association, with 3 circuits of 6km, 13km and 18km. Refreshments and oven-cooked meal available on arrival. Start and registration at Salle de Lachaud from 7.30am to 11am.
German :
Wanderung der Kreuze, organisiert von der Association des Marcheurs de Lachaud mit 3 Strecken von 6 km, 13 km und 18 km. Verpflegung und im Ofen gebackenes Essen werden am Ziel angeboten. Start und Anmeldung in der Halle von Lachaud von 7:30 bis 11:00 Uhr.
Italiano :
Camminata trasversale organizzata dall’associazione dei marciatori di Lachaud con 3 circuiti di 6 km, 13 km e 18 km. Rinfresco e pasto al forno disponibili all’arrivo. Partenza e iscrizioni presso la Salle de Lachaud dalle 7.30 alle 11.00.
Espanol :
Cross organizado por la asociación des Marcheurs de Lachaud con 3 circuitos de 6km, 13km y 18km. Refrescos y comida al horno disponibles a la llegada. Salida e inscripción en la Salle de Lachaud de 7h30 a 11h00.
