Randonnée pédestre des Mées à la Chaussée Saint Victor

La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher

Randonnée des Mées à la Chaussée Saint Victor. Organisé par ASJ Cyclo La Chaussée-Saint-Victor. 3 parcours 5, 12, 22 km départ de 7:30 à 9:45. Chiens acceptés tenus en laisse.

La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 71 61 78

English :

Ride from Les Mées to La Chaussée Saint Victor. Organized by ASJ Cyclo La Chaussée-Saint-Victor. 3 routes: 5, 12, 22 km departure from 7:30 to 9:45. Dogs allowed on leash.

