Randonnée pédestre des Puys Salle des Sports Montournais

Randonnée pédestre des Puys

Salle des Sports Route de Saint Mesmin Montournais Vendée

Début : 2026-04-26 07:30:00

fin : 2026-04-26 10:00:00

2026-04-26

L’association des Baladins du Bocage organise sa randonnée des Puys.

4 circuits aux choix 6.6 km, 11 km, 15.5 km, 23 km.

Départ salle des sports.

Café-brioche au départ, ravitaillement fabrication maison .

Apéro Sandwiches saucisses et boissons à l’arrivée.

Apportez vos gobelets. .

Salle des Sports Route de Saint Mesmin Montournais 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 98 82

English :

The Baladins du Bocage association organizes its Puys hike.

