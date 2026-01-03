Randonnée pédestre des Puys Salle des Sports Montournais
Salle des Sports Route de Saint Mesmin Montournais Vendée
Début : 2026-04-26 07:30:00
fin : 2026-04-26 10:00:00
L’association des Baladins du Bocage organise sa randonnée des Puys.
4 circuits aux choix 6.6 km, 11 km, 15.5 km, 23 km.
Départ salle des sports.
Café-brioche au départ, ravitaillement fabrication maison .
Apéro Sandwiches saucisses et boissons à l’arrivée.
Apportez vos gobelets. .
Salle des Sports Route de Saint Mesmin Montournais 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 98 82
The Baladins du Bocage association organizes its Puys hike.
L’événement Randonnée pédestre des Puys Montournais a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges