Randonnée pédestre des sapeurs-pompiers de Dompaire Centre de Secours Dompaire
Randonnée pédestre des sapeurs-pompiers de Dompaire Centre de Secours Dompaire dimanche 7 septembre 2025.
Randonnée pédestre des sapeurs-pompiers de Dompaire
Centre de Secours 15 avenue Lieutenant Guigon Dompaire Vosges
Tarif :
Date :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 08:30:00
fin : 2025-09-07 16:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Randonnée pédestre.
2 parcours pédestres .
Buvette et restauration sur place
Pour plus de renseignements, contactez nous sur notre adresse mail amicalespdompaire@gmail.comTout public
.
Centre de Secours 15 avenue Lieutenant Guigon Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 37 79 31 82 amicalespdompaire@gmail.com
English :
Walking tour.
2 walking routes.
Refreshments and catering on site
For more information, contact us at amicalespdompaire@gmail.com
German :
Wanderung zu Fuß .
2 Wanderstrecken .
Getränke und Speisen vor Ort
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte über unsere Mailadresse amicalespdompaire@gmail.com
Italiano :
Tour a piedi.
2 percorsi a piedi.
Ristoro e ristorazione in loco
Per maggiori informazioni, contattateci a amicalespdompaire@gmail.com
Espanol :
Recorrido a pie.
2 rutas a pie.
Refrescos y catering in situ
Para más información, contacte con nosotros en amicalespdompaire@gmail.com
