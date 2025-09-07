Randonnée pédestre Dong de sang à Anjouin Anjouin
Anjouin Indre
Randonnée pédestre de l’amicale pour le don de sang à Anjouin
Randonnée pédestre organisée par l’amicale pour le don de sang de Dun-Le-Poelier/Anjouin et Semblecay. 2 parcours au choix 8 et 15 km. Inscriptions et départ de la salle des fêtes d’Anjouin
à partir de 7h30. .
Anjouin 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 66 02
English :
Amicale pour le don de sang walk in Anjouin
German :
Wanderung des Freundeskreises für Blutspenden in Anjouin
Italiano :
Camminata dell’Associazione Anjouin per la donazione del sangue
Espanol :
Marcha de la Asociación de Donación de Sangre de Anjouin
