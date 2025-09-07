Randonnée pédestre Dong de sang à Anjouin Anjouin

Randonnée pédestre Dong de sang à Anjouin Anjouin dimanche 7 septembre 2025.

Randonnée pédestre Dong de sang à Anjouin

Anjouin Indre

Tarif : – – 5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 07:30:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Randonnée pédestre de l’amicale pour le don de sang à Anjouin

Randonnée pédestre organisée par l’amicale pour le don de sang de Dun-Le-Poelier/Anjouin et Semblecay. 2 parcours au choix 8 et 15 km. Inscriptions et départ de la salle des fêtes d’Anjouin

à partir de 7h30. .

Anjouin 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 66 02

English :

Amicale pour le don de sang walk in Anjouin

German :

Wanderung des Freundeskreises für Blutspenden in Anjouin

Italiano :

Camminata dell’Associazione Anjouin per la donazione del sangue

Espanol :

Marcha de la Asociación de Donación de Sangre de Anjouin

L’événement Randonnée pédestre Dong de sang à Anjouin Anjouin a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Chabris Pays de Bazelle