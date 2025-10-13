Randonnée pédestre douce Lanuéjouls
Randonnée pédestre douce Lanuéjouls lundi 13 octobre 2025.
Randonnée pédestre douce
Lanuéjouls Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-13
fin : 2025-10-13
Date(s) :
2025-10-13
Randonnée pédestre douce sur la commune de la Capelle-Balaguier, 8 km. Rendez-vous place du Foirail de Lanuéjouls à 14 h 00. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)
Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
English :
Gentle hike in the commune of La Capelle-Balaguier, 8 km. Meet at Place du Foirail in Lanuéjouls at 2:00 pm. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)
German :
Sanfte Wanderung in der Gemeinde La Capelle-Balaguier, 8 km. Treffpunkt: Place du Foirail in Lanuéjouls um 14:00 Uhr. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)
Italiano :
Passeggiata dolce nel comune di La Capelle-Balaguier, 8 km. Ritrovo in Place du Foirail a Lanuéjouls alle 14.00. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)
Espanol :
Suave paseo por el municipio de La Capelle-Balaguier, 8 km. Cita en la Place du Foirail de Lanuéjouls a las 14.00 h. (Vivir en Lanuéjouls Les Manjas Camins)
L’événement Randonnée pédestre douce Lanuéjouls a été mis à jour le 2025-09-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)