Randonnée pédestre douce Lanuéjouls

Lanuéjouls Aveyron

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-27

2025-10-27

Randonnée pédestre douce sur la commune de Roussennac, 8 km. Rendez-vous place du Foirail de Lanuéjouls à 14 h 00. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)

Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

English :

Gentle hike in the commune of Roussennac, 8 km. Meet at Place du Foirail in Lanuéjouls at 2:00 pm. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)

German :

Sanfte Wanderung in der Gemeinde Roussennac, 8 km. Treffpunkt: Place du Foirail in Lanuéjouls um 14:00 Uhr. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)

Italiano :

Passeggiata dolce nel comune di Roussennac, 8 km. Ritrovo in Place du Foirail a Lanuéjouls alle 14.00. (Vivre à Lanuéjouls Les Manjas Camins)

Espanol :

Suave paseo por el municipio de Roussennac, 8 km. Cita en la Place du Foirail de Lanuéjouls a las 14.00 h. (Vivir en Lanuéjouls Les Manjas Camins)

