Randonnée pédestre douce, Lanuéjouls
Randonnée pédestre douce, Lanuéjouls lundi 16 février 2026.
Randonnée pédestre douce
Lanuéjouls Aveyron
Randonnée pédestre douce sur la commune de Capdenac-le-haut, 6 km. Rendez-vous place du Foirail de Lanuéjouls à 14 h 00. (Vivre à Lanuéjouls Los Manjas Camins)
Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
English :
Gentle hike in the commune of Capdenac-le-haut, 6 km. Meet at Place du Foirail in Lanuéjouls at 2:00 pm. (Vivre à Lanuéjouls Los Manjas Camins)
