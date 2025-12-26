Randonnée pédestre douce

Lanuéjouls Aveyron

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-11

2026-05-11

Randonnée pédestre douce sur la commune d’Agnac, 6 km. Rendez-vous place du Foirail de Lanuéjouls à 14 h 00. (Vivre à Lanuéjouls Los Manjas Camins)

Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

English :

Gentle hike in the commune of Agnac, 6 km. Meet at Place du Foirail in Lanuéjouls at 2:00 pm. (Vivre à Lanuéjouls Los Manjas Camins)

