Informations pratiques

Douzillac

Randonnée pédestre

Douzillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 09:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Randonnée pédestre accompagnée.

RDV parking principal à l’entrée du village.

Départ 9h

4 circuits 3-4 km, 6-7 km, 8-9 km et 10-12 km.

Le Trait d’Union 06 23 87 30 81 .

Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 87 30 81

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Douzillac a été mis à jour le 2026-08-31 par Vallée de l’Isle en Périgord