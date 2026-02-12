Randonnée pédestre Draché
Randonnée pédestre Draché dimanche 12 avril 2026.
Randonnée pédestre
Draché Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Randonnée pédestre avec 2 parcours 7-8kms et 10-12 kms (tracés à venir).
Randonnée pédestre avec 2 parcours 7-8kms et 10-12 kms (tracés à venir). 7 .
Draché 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 36 15 15
English :
Hiking with 2 routes 7-8kms and 10-12 kms (routes to come).
