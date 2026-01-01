Randonnée pédestre du CAMUS Place du jumelage Sourdeval
Randonnée pédestre du CAMUS Place du jumelage Sourdeval samedi 24 janvier 2026.
Randonnée pédestre du CAMUS
Place du jumelage Mortain Sourdeval Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 13:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Organisée par l’association mortainaise du CAMUS (culture, animation et musique). Circuit sur Chasseguey. RV à 13h30 sur la place du jumelage à Mortain pour le covoiturage (participation aux frais de route). 10 km. Contact Martine Sucheki 06 66 72 34 61 .
Place du jumelage Mortain Sourdeval 50140 Manche Normandie +33 6 66 72 34 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre du CAMUS
L’événement Randonnée pédestre du CAMUS Sourdeval a été mis à jour le 2026-01-19 par OT MSM Normandie