Randonnée pédestre du CAMUS Place du jumelage Sourdeval

Randonnée pédestre du CAMUS

Place du jumelage Mortain Sourdeval Manche

Début : 2026-02-07 13:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Organisée par l’association mortainaise du CAMUS (culture, animation et musique). Circuit le lac du Gast entre Saint-Sever et Saint-Pois. RV à 13h30 sur la place du jumelage à Mortain pour le covoiturage (participation aux frais de route). 10 km.

Contact Philippe Beltrando 02 33 49 61 68 .

+33 2 33 49 61 68

