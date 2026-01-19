Randonnée pédestre du CAMUS Place du jumelage Sourdeval
Randonnée pédestre du CAMUS Place du jumelage Sourdeval lundi 16 février 2026.
Randonnée pédestre du CAMUS
Place du jumelage Mortain Sourdeval Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 13:30:00
fin : 2026-02-16
Date(s) :
2026-02-16
Organisée par l’association mortainaise du CAMUS (culture, animation et musique). Circuit 39-45 sur Bion (Mortain-Bocage). RV à 13h30 sur la place du jumelage à Mortain pour le covoiturage (participation aux frais de route). 14 km. Contact Patrick Chemin 06 33 76 49 43 .
Place du jumelage Mortain Sourdeval 50140 Manche Normandie +33 6 33 76 49 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre du CAMUS
L’événement Randonnée pédestre du CAMUS Sourdeval a été mis à jour le 2026-01-19 par OT MSM Normandie