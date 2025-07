Randonnée pédestre du comité de jumelage Saint-Vincent

salle polyvalente Saint-Vincent Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : Vendredi 2025-08-01 18:30:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Le comité de jumelage vous donne rendez-vous à la salle polyvalente de St Vincent à 18h30 pour partager une randonnée pédestre familiale et un casse-croûte à l’arrivée.

salle polyvalente Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 41 12 jumelage.vorey@laposte.net

English :

The twinning committee invites you to join them at the St Vincent multi-purpose hall at 6.30pm for a family hike, with a snack on arrival.

German :

Das Partnerschaftskomitee lädt Sie um 18:30 Uhr in die Mehrzweckhalle von St. Vincent ein, um gemeinsam eine Familienwanderung zu unternehmen und am Ziel einen Imbiss zu sich zu nehmen.

Italiano :

Il comitato di gemellaggio vi invita a unirvi a loro alle 18.30 nella sala polivalente di San Vincenzo per un’escursione in famiglia e una merenda all’arrivo.

Espanol :

El comité de hermanamiento le invita a unirse a ellos a las 18.30 en la sala polivalente de San Vicente para una excursión en familia y un tentempié a la llegada.

