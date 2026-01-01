Randonnée pédestre du Comité des Fêtes Gièvres Gièvres
Randonnée pédestre du Comité des Fêtes Gièvres Gièvres dimanche 25 janvier 2026.
Randonnée pédestre du Comité des Fêtes Gièvres
Rue de l’Église Gièvres Loir-et-Cher
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
3.5
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-25 07:30:00
fin : 2026-01-25 09:30:00
2026-01-25
Randonnée pédestre à Gièvres, organisée par le comité des fêtes. 3 parcours 8,5, 14 et 23 km départ de 7:30 à 9:30. Chiens acceptés, tenus en laisse. Ravitaillement sur le parcours.
Rue de l’Église Gièvres 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 19 99 93 77 cdf.gievres@yahoo.com
English :
Hiking in Gièvres, organized by the Comité des fêtes. 3 routes: 8.5, 14 and 23 km departure from 7:30 to 9:30. Dogs welcome, on leash. Refreshments along the way.
