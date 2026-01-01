Randonnée pédestre du Comité des Fêtes Gièvres

Rue de l’Église Gièvres Loir-et-Cher

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

3.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 07:30:00

fin : 2026-01-25 09:30:00

Date(s) :

2026-01-25

Randonnée pédestre à Gièvres, organisée par le comité des fêtes. 3 parcours 8,5, 14 et 23 km départ de 7:30 à 9:30. Chiens acceptés, tenus en laisse. Ravitaillement sur le parcours.

Randonnée pédestre à Gièvres, organisée par le comité des fêtes. 3 parcours 8,5, 14 et 23 km départ de 7:30 à 9:30. Chiens acceptés, tenus en laisse. Ravitaillement sur le parcours. 3.5 .

Rue de l’Église Gièvres 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 19 99 93 77 cdf.gievres@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hiking in Gièvres, organized by the Comité des fêtes. 3 routes: 8.5, 14 and 23 km departure from 7:30 to 9:30. Dogs welcome, on leash. Refreshments along the way.

L’événement Randonnée pédestre du Comité des Fêtes Gièvres Gièvres a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Sologne Côté Sud