Informations pratiques

Montigné-lès-Rairies

Randonnée Pédestre du Louis d’Or

lieu-dit Les Froux Montigné-lès-Rairies Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Randonnée pédestre du Louis d’Or. Jouez par équipe de 2 à 4 personnes.

Départ libre de 8h à 10h au lieu dit Les Froux , pour un circuit de 12 kms en forêt de Chambiers avec différentes épreuves et jeux pour gagner un Louis d’or et d’autres lots.

Rappelons qu’un véritable Louis d’or est remporté par l’équipe gagnante.

Participation de 5€ par personne.

Buvette et Restauration disponible sur place ou possibilité de pique-nique.

Renseignements / Réservation au 06 14 14 16 67 .

lieu-dit Les Froux Montigné-lès-Rairies 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 14 16 67

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English :

Louis d’Or walking tour. Play in teams of 2 to 4 people.

L’événement Randonnée Pédestre du Louis d’Or Montigné-lès-Rairies a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe