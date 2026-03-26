Randonnée pédestre du muguet Radenac
Randonnée pédestre du muguet Radenac vendredi 1 mai 2026.
Randonnée pédestre du muguet
Salle des fêtes Radenac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Nouveaux circuits 9-13-16km et un circuit familial sport santé de 5km
Café offert, ravitaillement prévu, sandwich et boisson à l’arrivée
Inscription sur place 5€ à partir de 7h30
Départs entre 8h00 et 10h30
Nouveauté possibilité de plats à emporter (paupiette de veau, riz, dessert) 10€ ouvert à tous sur réservation préalable
Organisé par le comité des fêtes de Radenac .
Salle des fêtes Radenac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 76 98 56 18
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English :
L’événement Randonnée pédestre du muguet Radenac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté