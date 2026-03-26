Randonnée pédestre du muguet

Salle des fêtes Radenac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Nouveaux circuits 9-13-16km et un circuit familial sport santé de 5km

Café offert, ravitaillement prévu, sandwich et boisson à l’arrivée

Inscription sur place 5€ à partir de 7h30

Départs entre 8h00 et 10h30

Nouveauté possibilité de plats à emporter (paupiette de veau, riz, dessert) 10€ ouvert à tous sur réservation préalable

Organisé par le comité des fêtes de Radenac .

Salle des fêtes Radenac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 76 98 56 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée pédestre du muguet Radenac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté