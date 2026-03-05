Randonnée pédestre du Pont Lasveyras Moulin de la Résistance Beyssenac

Randonnée pédestre du Pont Lasveyras

Moulin de la Résistance Chemin du 16 février 1944 Beyssenac Corrèze

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Randonnée organisée par l’Amicale des Familles et Amis des Victimes du massacre du Pont Lasveyras.

Rendez-vous à 8h30 au moulin, départ à 9h

Circuit de 11km

Visite commentée du Moulin de la Résistance.

Pot de l’amitié, pique-nique possible (tiré du sac). .

Moulin de la Résistance Chemin du 16 février 1944 Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 52 60 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre du Pont Lasveyras

L’événement Randonnée pédestre du Pont Lasveyras Beyssenac a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze