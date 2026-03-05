Randonnée pédestre du Pont Lasveyras Moulin de la Résistance Beyssenac
Randonnée pédestre du Pont Lasveyras Moulin de la Résistance Beyssenac dimanche 26 avril 2026.
Moulin de la Résistance Chemin du 16 février 1944 Beyssenac Corrèze
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
2026-04-26
Randonnée organisée par l’Amicale des Familles et Amis des Victimes du massacre du Pont Lasveyras.
Rendez-vous à 8h30 au moulin, départ à 9h
Circuit de 11km
Visite commentée du Moulin de la Résistance.
Pot de l’amitié, pique-nique possible (tiré du sac). .
