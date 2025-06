Randonnée pédestre du sentier des terres du bord Leyviller Moselle

Randonnée pédestre du sentier des terres du bord Leyviller Moselle 1 juillet 2025

Randonnée pédestre du sentier des terres du bord Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Randonnée pédestre du sentier des terres du bord Forêt du Grossbusch 57660 Leyviller Moselle Grand Est

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

Une balade qui a des airs de voyage dans le temps… Le village de Leyviller en a tous les signes. Des petites rues qui s’entourent d’anciens hébergements militaires, une maison à colombage si bien restaurée que l’on s’attend à voir au détour d’un virage une laitière y apportant le lait, une forêt à la vie animale si fournie qui ne demande qu’à être observée. Au départ du parking de la forêt du Grossbusch, suivre les anneaux rouges pour une boucle de 8 km.

Facile

https://casas57.fr/ +33 3 87 92 84 76

English :

A ride that feels like time travel… The village of Leyviller has all the signs. Small streets surrounded by former military lodgings, a half-timbered house so well restored that one expects to see a dairy woman bringing milk to it at the bend in the road, a forest with a rich animal life that is just waiting to be observed. From the car park in the Grossbusch forest, follow the red rings for an 8 km loop.

Deutsch :

Ein Spaziergang, der wie eine Reise in die Vergangenheit wirkt… Das Dorf Leyviller weist alle Anzeichen dafür auf. Kleine Straßen, die von ehemaligen Militärunterkünften umgeben sind, ein Fachwerkhaus, das so gut restauriert wurde, dass man erwartet, hinter einer Kurve ein Milchmädchen zu sehen, das die Milch bringt, und ein Wald mit einem so reichhaltigen Tierleben, das nur darauf wartet, beobachtet zu werden. Vom Parkplatz des Großbuschwaldes aus folgen Sie den roten Ringen für einen 8 km langen Rundweg.

Italiano :

Una passeggiata che sembra un viaggio nel tempo… Il villaggio di Leyviller ne ha tutti i segni. Piccole strade circondate da ex alloggi militari, una casa a graticcio così ben restaurata che ci si aspetta di vedere una lattaia che porta il latte alla curva della strada, una foresta ricca di animali che aspettano solo di essere osservati. Dal parcheggio della foresta di Grossbusch, seguite gli anelli rossi per un anello di 8 km.

Español :

Un paseo que parece un viaje en el tiempo… El pueblo de Leyviller tiene todos los signos de ello. Pequeñas calles rodeadas de antiguos alojamientos militares, una casa con entramado de madera tan bien restaurada que uno espera ver a una lechera trayendo leche en el recodo de la carretera, un bosque con una rica vida animal que espera ser observada. Desde el aparcamiento del bosque de Grossbusch, siga los anillos rojos para realizar un bucle de 8 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-21 par Système d’information touristique Lorrain