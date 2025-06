Randonnée pédestre du tourisme vert – Saint-Firmin-sur-Loire 6 juillet 2025 07:30

Loiret

Randonnée pédestre du tourisme vert 32 Grande Rue Saint-Firmin-sur-Loire Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 07:30:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Participez à la randonnée du tourisme vert à Saint-Firmin-sur-Loire le dimanche 6 juillet 2025 ! Trois parcours au choix (8, 14 ou 20 km). Départ dès 7h30 place de la mairie. Café au départ, ravitaillements et verre de l’amitié à l’arrivée. Ambiance conviviale garantie !

Le dimanche 6 juillet 2025, rendez-vous à Saint-Firmin-sur-Loire pour la Randonnée du tourisme vert organisée par les Randonneurs Ligériens ! Trois parcours accessibles à tous sont proposés 8, 14 et 20 km, pour découvrir les paysages du Val de Loire. Départ à partir de 7h30 sur la place de la mairie, inscriptions sur place jusqu’à 10h30. Café offert au départ, ravitaillements sur le parcours et verre de l’amitié à l’arrivée. Pensez à apporter votre gobelet ou achetez-en un sur place (1 €). Tarifs 4 € ou 5 € selon le parcours, réduction d’1 € pour les licenciés FFR. Une belle occasion de mêler activité physique et convivialité, en pleine nature ! 5 .

32 Grande Rue

Saint-Firmin-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 59 60 12 39

English :

Take part in the green tourism trail in Saint-Firmin-sur-Loire on Sunday, July 6, 2025! Choice of three routes (8, 14 or 20 km). Departure at 7:30 am from Place de la Mairie. Coffee at the start, refreshments and a friendly drink at the finish. A friendly atmosphere guaranteed!

German :

Nehmen Sie am Sonntag, den 6. Juli 2025, an der Wanderung des grünen Tourismus in Saint-Firmin-sur-Loire teil! Sie haben die Wahl zwischen drei Strecken (8, 14 oder 20 km). Start ab 7.30 Uhr auf dem Place de la mairie (Rathausplatz). Kaffee am Start, Verpflegungsstände und ein Freundschaftsgetränk am Ziel. Gesellige Atmosphäre garantiert!

Italiano :

Partecipate al percorso di turismo verde a Saint-Firmin-sur-Loire domenica 6 luglio 2025! Tre percorsi a scelta (8, 14 o 20 km). Partenza alle 7.30 in Place de la Mairie. Caffè alla partenza, rinfresco e aperitivo all’arrivo. Atmosfera amichevole garantita!

Espanol :

Participe en la ruta de turismo verde de Saint-Firmin-sur-Loire el domingo 6 de julio de 2025 Tres recorridos a elegir (8, 14 o 20 km). Salida a las 7.30 h en la Place de la Mairie. Café en la salida, refrescos y copa de bienvenida en la meta. Ambiente agradable garantizado

L’événement Randonnée pédestre du tourisme vert Saint-Firmin-sur-Loire a été mis à jour le 2025-06-14 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX