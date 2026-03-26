Randonnée pédestre Dun-sur-Grandry
Randonnée pédestre Dun-sur-Grandry lundi 6 avril 2026.
Randonnée pédestre
Grandry Dun-sur-Grandry Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:30:00
fin : 2026-04-06 17:30:00
Date(s) :
2026-04-06
Randonnée organisée par l’association les Traîne-Savates. Départ à 14h de la place de la mairie pour une randonnée de 5km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche. .
Grandry Dun-sur-Grandry 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Dun-sur-Grandry a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Rives du Morvan