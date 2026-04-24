Éguilly-sous-Bois

Randonnée pédestre

place de l’église Éguilly-sous-Bois Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Organisé par le comité animations loisirs d’Eguilly-sous-Bois.

Randonnée de 10km gratuite, départ à 9h30.

Barbecue à 10€.

Possibilité de ne faire que la rando, que le barbecue ou les 2. .

place de l’église Éguilly-sous-Bois 10110 Aube Grand Est +33 6 31 39 74 71

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English :

L’événement Randonnée pédestre Éguilly-sous-Bois a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne