Randonnée pédestre Elbeuf-sur-Andelle 22 juin 2025 09:30

Seine-Maritime

Randonnée pédestre Rue de l’Église Elbeuf-sur-Andelle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 09:30:00

fin : 2025-06-22 12:30:00

Date(s) :

2025-06-22

Le comité des fêtes d’Elbeuf sur Andelle organise une marche pédestre dimanche 22 juin 2025 à 9 h30 pour les habitants de toutes communes.

Suivra une possibilité de découverte des marais communaux après un verre de l’amitié et un pique nique tiré du sac à 12h30.

Le comité des fêtes d’Elbeuf sur Andelle organise une marche pédestre dimanche 22 juin 2025 à 9 h30 pour les habitants de toutes communes.

Suivra une possibilité de découverte des marais communaux après un verre de l’amitié et un pique nique tiré du sac à 12h30. .

Rue de l’Église

Elbeuf-sur-Andelle 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 10 04 73 72

English : Randonnée pédestre

The Comité des fêtes d’Elbeuf sur Andelle is organizing a walk on Sunday June 22, 2025 at 9:30 a.m. for residents of all communes.

This will be followed by a chance to explore the communal marshes, after a friendly drink and picnic at 12:30 pm.

German :

Das Festkomitee von Elbeuf sur Andelle organisiert am Sonntag, den 22. Juni 2025, um 9.30 Uhr einen Fußmarsch für die Einwohner aller Gemeinden.

Anschließend besteht die Möglichkeit, die kommunalen Sümpfe zu entdecken, nachdem um 12:30 Uhr ein Freundschaftsgetränk und ein Picknick aus dem Rucksack serviert werden.

Italiano :

Il Comité des fêtes d’Elbeuf sur Andelle organizza una passeggiata domenica 22 giugno 2025 alle 9.30 per i residenti di tutti i comuni.

La passeggiata sarà seguita da un’esplorazione delle paludi locali dopo un aperitivo e un picnic alle 12.30.

Espanol :

El Comité de fiestas de Elbeuf sur Andelle organiza el domingo 22 de junio de 2025, a las 9.30 h, un paseo para los habitantes de todos los municipios.

A continuación, a las 12.30 h, después de un aperitivo y un almuerzo para llevar, se podrá explorar las marismas locales.

L’événement Randonnée pédestre Elbeuf-sur-Andelle a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin