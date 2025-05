Randonnée pédestre en famille – Saint-Martial-de-Valette, 24 mai 2025 09:30, Saint-Martial-de-Valette.

Dordogne

Randonnée pédestre en famille Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 09:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Parcours 6km, départ du parking de l’école. Randonnée ludique. Un pot de l’amitié sera offert à l’arrivée.

Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 00 26 81

English : Randonnée pédestre en famille

6km route, starting from the school parking lot. Fun walk. A welcome drink will be offered at the finish.

German : Randonnée pédestre en famille

Strecke 6 km, Start vom Parkplatz der Schule. Eine spielerische Wanderung. Bei der Ankunft wird ein Umtrunk angeboten.

Italiano :

Percorso di 6 km, con partenza dal parcheggio della scuola. Passeggiata divertente. All’arrivo verrà servito un drink.

Espanol : Randonnée pédestre en famille

Recorrido de 6 km, con salida desde el aparcamiento de la escuela. Paseo divertido. Se servirá una bebida a la llegada.

