Randonnée pédestre en forêt de Retz Villers-Cotterêts

Randonnée pédestre en forêt de Retz

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne

0 – 0 – EUR

Gratuit

2025-11-22 14:00:00

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 17:30:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-12-06 2025-12-20

Randonnée guidée en forêt de Retz, de 8 à 12 km.

Ouverte à tous

Le rendez-vous est fixé sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts (près du passage à niveau) pour un départ groupé à 14 heures, vers le site choisi par le guide.

La randonnée du 28 juin se déroule sur la journée avec repas tiré du sac le midi. Pour celles et ceux qui ne sont pas libres toute la journée des options à la carte sont possibles. Consultez l’association pour les horaires et le lieu. Egalement pour la randonnée du 6 décembre, dédiée au Téléthon.

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 06 47 07 22

English :

Guided walk in the Retz forest, 8 to 12 km.

Open to all

Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot (near the level crossing) for a group departure at 2pm, to the site chosen by the guide.

The June 28 hike is a full-day event, with a packed lunch. For those who are not free all day, à la carte options are available. Consult the association for times and locations. Also for the December 6 hike, dedicated to the Telethon.

German :

Geführte Wanderung im Wald von Retz, 8 bis 12 km.

Für alle offen

Treffpunkt ist der Parkplatz des Bahnhofs von Villers-Cotterêts (in der Nähe des Bahnübergangs). Die Gruppe startet um 14 Uhr zu dem vom Führer ausgewählten Ort.

Die Wanderung am 28. Juni ist eine Ganztagswanderung mit einem Mittagessen aus dem Rucksack. Für diejenigen, die nicht den ganzen Tag frei haben, sind Optionen à la carte möglich. Erkundigen Sie sich bei der Organisation nach den Zeiten und dem Ort. Auch für die Wanderung am 6. Dezember, die dem Telethon gewidmet ist.

Italiano :

Escursione guidata nella foresta di Retz, da 8 a 12 km.

Aperta a tutti

Ritrovo al parcheggio della stazione di Villers-Cotterêts (vicino al passaggio a livello) per una partenza di gruppo alle 14:00, verso il sito scelto dalla guida.

L’escursione del 28 giugno è di una giornata intera, con pranzo al sacco. Per chi non è libero tutto il giorno, sono disponibili opzioni à la carte. Contattare l’associazione per orari e luoghi. Anche per la camminata del 6 dicembre, dedicata a Telethon.

Espanol :

Paseo guiado por el bosque de Retz, de 8 a 12 km.

Abierto a todos

Cita en el aparcamiento de la estación de Villers-Cotterêts (cerca del paso a nivel) para una salida en grupo a las 14 h, hacia el lugar elegido por el guía.

La excursión del 28 de junio es de un día completo, con almuerzo para llevar. Para los que no dispongan de todo el día, se ofrecen opciones a la carta. Póngase en contacto con la asociación para conocer los horarios y los lugares. También para la caminata del 6 de diciembre, dedicada al Teletón.

L’événement Randonnée pédestre en forêt de Retz Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2021-12-08 par Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Aisne